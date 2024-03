Polska mistrzem polskiego Amazona. Inne tytuły Prime Video nie mają z tym filmem żadnych szans

"Kuba" ma oczywiście swoje problemy. Mniejsze jednak niż "Lewandowski" czy - tym bardziej - "Cały ten seks". Seans wypada więc zdecydowanie na plus. Użytkownicy Amazon Prime Video właśnie się o tym przekonują, bo dokument o Kubie Błaszczykowskim od czasu swej premiery nie chce zejść z pierwszego miejsca najpopularniejszych tytułów dostępnych na platformie w naszym kraju. Subskrybenci serwisu przeżywają wraz z bohaterem jego kolejne wzloty i upadki - przede wszystkim zawodowe, ale prywatnych też nie brakuje.



"Kuba" to film bardzo emocjonalny. Składają się na niego nie tylko materiały archiwalne i gadające głowy, ale też cieszące oczy inscenizacje. Nie mamy więc do czynienia z leniwym dokumentem. To produkcja ciekawa zarówno od strony samej historii, jak i sposobu realizacji. Nic więc dziwnego, że stała się najchętniej oglądanym tytułem na Amazon Prime Video w naszym kraju.



