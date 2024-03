Po "Diunie 2" macie ochotę na więcej epickiego science fiction? Znajdziecie je na VOD

O ile pierwsza "Diuna" była filmem do podziwiania, o tyle druga część jest już do oglądania. Ma szybsze tempo i zdecydowanie więcej widowiskowych scen akcji. Nie znaczy to jednak, że nie potrafi przytłoczyć swoim monumentalizmem. To wciąż hollywoodzki moloch. Denis Villeneuve dostał na niego 190 mln dol. i nie zmarnował ani centa. Włożone w produkcję pieniądze przekładają się na imponującą scenografię i dopracowane w każdym szczególe kostiumy. Słowem: epickie kino science fiction.