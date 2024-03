Na Netfliksa zmierza serial o kultowej gwieździe filmów dla dorosłych. Dajcie mu się rozpalić

Największą premierą Netfliksa w zeszłym tygodniu był oczywiście "Rojst Millenium". Finał polskiego serialu otworzył worek z mocnymi nowościami platformy. Symbolicznie domknął luty, aby marzec mógł się rozpocząć od "Astronauty" z Adamem Sandlerem. A, jak zaraz się okaże, był to jedynie przedsmak czekających nas atrakcji. Nadchodzące dni obfitują bowiem w tytuły, których przegapić, byłoby słabo.



Zacznijmy od tytułów na licencji, bo już jutro na Netfliksie pojawi się trylogia filmów, bez których nie powstałoby MCU. Po "Batmanie i Robinie" to właśnie "Blade" pokazał bowiem Hollywood, że ekranizacje komiksów nie muszą być dla dzieci. To była w końcu twarda "R-ka". Kontynuacje nie robiły już takiego wrażenia, ale jedynka do dzisiaj mocno się trzyma. Warto więc ją sobie przypomnieć w ramach gry wstępnej do dania głównego, mającego nadejść już dwa dni później.



