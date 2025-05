Czy Samantha wróci do spin-offu Seksu w wielkim mieście? Te gwiazdy się nienawidzą

W 2021 r., czyli niemal dwie dekady po premierze kultowego serialu "Seks w wielkim mieście", HBO przedstawiło nowy serial z uniwersum stworzonego przez Darrena Stara - "I tak po prostu..." ("And Just Like That..."). Produkcja skupia się na nowym rozdziale w życiu Carrie (Sarah Jessica Parker), Mirandy (Cynthia Nixon) i Charlotte (Kristin Davis), które mierzą się z relacjami damsko-męskimi i skomplikowaną rzeczywistością, będąc już po pięćdziesiątce.