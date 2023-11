To nie jest powtórka z rozrywki. 5 powodów, żeby obejrzeć nowe "Igrzyska śmierci"

Książkowy prequel "Igrzysk śmierci" pojawił się w 2020 roku. Oczywiście, to książka dla czytelników, którzy kochają oryginalną trylogię, ale na pewno nie można jej uznać za odgrzewany kotlet czy próbę podpięcia się pod popularność pierwowzoru. Przecież tutaj wszystko jest na odwrót. Tym razem to już nie opowieść o trybutce, tylko o jej mentorze. Co prawda, Corionalusa Snowa zdążyliśmy już znienawidzić - poznaliśmy go jako autorytarnego prezydenta - ale teraz wzbudza naszą sympatię, bo podążamy za nim, jednocześnie odkrywając jego ludzką stronę. Podobnie Lucy Gray Baird nie jest po prostu (pre)inkarnacją Katniss Everdeen - ma podobne cechy, ale funkcjonuje na własnych zasadach. Słowami wcielającej się w nią Rachel Zegler, to nie wojowniczka zmuszona do występów, tylko artystka zmuszona do walki.