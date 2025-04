Jennifer Lopez wraca do Polski po ponad dekadzie. To będzie jej drugi występ w naszym kraju

Jennifer Lopez to jedna z najpopularniejszych artystek na świecie, która podbiła serca słuchaczy takimi hitami jak "Get Right", "Love Don’t Cost a Thing", "Jenny from the Block" czy "On the Floor" z Pitbullem. Artystka w swojej twórczości łączy pop, R&B, funk, latynoskie rytmy i hip-hop, tworząc muzykę, która porusza miliony fanów. J.Lo ma na swoim koncie również występy w wielu filmach - ostatnio były to "Atlas" i "Matka" Netfliksa, które były najchętniej oglądanymi filmami na platformie.