Kabaret miał wrócić do Polsatu po wyborach, ale nie wróci. Mocny komentarz Roberta Górskiego

"Kabaret na żywo. Młodzi i Moralni" został zdjęty z Polsatu tuż przed wyborami parlamentarnymi, 15 października. Warto dodać, że wiele skeczy nawiązywało w niepochlebny sposób do działań PIS. I o ile jeszcze kilka miesięcy temu nie przeszkadzało to nikomu, bo podczas "Świętokrzyskiej Gali Kabaretowej" żarty odnoszące się do Prawa i Sprawiedliwości oraz polityków związanych z PIS płynęły gęsto, to z czasem Polsat nie był już tak przychylnie nastawiony do żartowania z władzy.