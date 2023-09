Blackface w "Twoja twarz brzmi znajomo" to nie rasizm. Uczestnik broni programu, a internet płonie

Z drugiej strony - można też dojść do wniosku, że ideą programu jest jak najwierniejsze odwzorowanie postaci poprzez barwę głosu, manieryzmy, ruchy sceniczne i zachowania, darując sobie w tym wypadku tak drobiazgowe przebieranki (zwłaszcza, że przesadny make up w tym programie i tak często wypada dość kuriozalnie). Dodać, że to program o olbrzymim zasięgu, a intencje mają mniejsze znaczenie, kiedy wiele czarnoskórych osób od lat powtarza, że blackface jest dla nich problemem. Przypomnieć sobie, że to zjawisko ma też swoją historię w Europie - zabieg wykorzystywano w teatrach głównie do portretowania postaci stereotypowych i negatywnych. No i wziąć pod uwagę historię n-word: Afroamerykanie zaczęli go używać, by "przejąć je" od rasistów, odebrać im wyłączność stosowania w formie rasistowskiej obelgi. W ten sposób atakowana grupa wydziera atakującym słowny oręż, by odebrać mu poniżający potencjał. Jednocześnie osoby z grupy, która historycznie wprowadziła je do języka ze złą intencją, teraz najzwyczajniej w świecie nie powinny go używać - tym bardziej, że wciąż dość częste jest stosowanie go w oryginalnym znaczeniu, a jeszcze całkiem niedawno było ono bardzo powszechne. Nie wspominając o wspomnianym wcześniej życzeniu samego twórcy utworu.



Ergo: czy biorąc pod uwagę powyższe nie byłoby właściwym po prostu odpuścić? Ot, tak ze zwykłej ludzkiej przyzwoitości? Polska telewizja niczego nie straci na rezygnacji z tego rodzaju problematycznych chwytów - może za wyjątkiem zażenowania, które często nimi wywołuje.