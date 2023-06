Kim Kardashian obejrzała "365 dni" i jest zachwycona

Produkcja "365 dni" na podstawie książki Blanki Lipińskiej odbiła się szerokim echem, nie tylko w Polsce. I choć krytycy filmowi byli bezlitośni wobec filmu, to jednak produkcja, która pojawiła się na Netfliksie, oglądalność zebrała imponującą. Wygląda na to, że do fanek kontrowersyjnego filmu dołączyła sama Kim Kardashian, która w reality show "The Kardashians" przyznała, że zarówno film, jak i jeden z głównych bohaterów, grany przez Michele Morrone zrobił na niej piorunujące wrażenie.