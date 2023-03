Mata sprzedaje bluzy za pół tysiąca złotych. Wciska fanom, że to inwestycja

O preorderze Maty nie było szczególnie głośno, bo w zasadzie nie było o czym dyskutować, oprócz ceny. Bez żadnej informacji, którą raper uzasadnił tym, że zamierza sprawdzić, "kto ufa mu w ciemno", preorder kosztuje 133,33 zł. Dla porównania - niedawno wydany krążek club2020 z bonusowymi kawałkami i plakatem kosztował około 80 zł, a sam label co jakiś czas publikował swoje kawałki. Z kolei preorder krążka "Produkt47" Okiego można było kupić za 47,47 zł. Preorder Kubana kosztuje 49,99 zł, a w opcji z boxem - 149.99 zł. W tych wszystkich przypadkach wiadomo było, co przywiezie kurier - płytę albo z bonusowymi kawałkami, albo z koszulką czy bluzą, jednak wiadomo było, za co płaci fan i to jest uczciwa cena i praktyka. W tym przypadku Mata jest dosyć enigmatyczny, można nawet powiedzieć, że w dość arogancki sposób. Bo tutaj oprócz wysokich cen, nie dostajemy (na ten moment) nic.