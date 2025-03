Max: co obejrzeć w weekend? Mocny horror wśród nowości

Ten nominowany do Oscarów film w końcu jest dostępny w VOD, i to w ramach abonamentu. "Wybraniec" to świetnie zrealizowana biografia Donalda Trumpa, który obecnie jest prezydentem USA, lecz kiedyś był młodym biznesmenem, który marzył o zrewolucjonizowaniu rynku nieruchomości. Kiedy Trump przypadkiem spotyka pewnego prawnika, trafia pod jego skrzydła, ucząc się od niego najbardziej wyrachowanych metod, które pomogą mu iść po trupach do celu.