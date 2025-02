Wielką siłą „Blue Valentine” jest właśnie wnikliwość: zrozumienie emocji, motywacji, psychologicznych przyczyn leżących u podłoża narodzin uczucia, zaangażowania i oddalania się od siebie, rozkładu związku. Derek Cianfrance jest niebywale przenikliwy, a udowadnia to dbałością o detale. Zrozumieniem. Widzimy fizyczne i psychiczne wyczerpanie Cindy, która już niemal nie pamięta, dlaczego w ogóle chciała kiedyś poślubić Deana. Dla niego ten ślub - umowa - ewidentnie był stacją końcową, podczas gdy ona chciała widzieć w nim dopiero początek pięknej podróży.



Wraz z Frankie do życia pary wkroczyła szorstka rutyna, obowiązki, konieczność wychowania dziecka. Ot, standardowe odczarowanie bajkowego romansu. Szara codzienność - obraz po przymusowym zrzuceniu różowych okularów w kształcie serca. A Dean utknął na pierwszym etapie. Przeskakując między przeszłością a teraźniejszością film buduje rozważania nad tym, co i kiedy poszło nie tak. Z perspektywy mężczyzny najpewniej nic konkretnego - ot, chciał być z Cindy, nadal chce, ale nie wierzy, że najlepsze jest jeszcze przed nimi. Zwykłe tu i teraz, bez większych starań, jest w porządku. Ona nie może tego znieść.



„Blue Valentine” nie łapie się „łatwych” punktów zaczepienia: zdrad, przemocy, chorób, agresji. To opowieść o czymś trudniejszym do uchwycenia, bardziej ulotnym, a często obecnym w codzienności wielu par. O wewnętrznej porażce, o braku, o pustce - często nieokreślonej. Bo koniec końców trudno powiedzieć - jak w życiu - co w gruncie rzeczy poszło nie tak, czy istnieje jakiś konkretny powód nowego stanu rzeczy. Zazwyczaj jest to coś, co trudno nazwać i wyjaśnić. Jak tutaj. Ten film konsekwentnie odrzuca hollywoodzkie klisze, stawiając na szczery i surowy portret związku. Nie daje łatwych odpowiedzi ani nie wskazuje winnych. Wyjątkowe kino.