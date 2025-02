Max: co obejrzeć w ten weekend? 5 najciekawszych nowości filmowych

W Max wciąż rządzą „Biały lotos” czy „Przesmyk”, ale poza rozchwytywanymi serialami mamy ogrom innych filmowo-serialowych opcji. Serwis Warnera niemal każdego dnia dodaje do swojej oferty nowości - sprawdźmy, co ciekawego trafiło do biblioteki platformy w ostatnich dniach lutego 2025.