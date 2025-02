Nowy Władca Pierścieni wpada do streamingu. Zobaczycie go bez dodatkowych opłat

I to by było na tyle w kwestii unikalności. Cała fabuła jest aż obraźliwie prosta, schematyczna i wtórna względem zbyt wielu dzieł (również względem trylogii Jacksona). W gruncie rzeczy mamy tu do czynienia ze zdecydowanie mniej emocjonującą, pozbawioną tej skali i epickiego rozmachu wersją wątku z "Dwóch wież". Co gorsza, mimo tej prostoty opowieść pęka w szwach od luk fabularnych. Dziury logiczne rażą wręcz bezczelnym niedbalstwem i lenistwem scenarzystów. Przykładowo: właściwie wszystko, co dotyczy wielkiej wieży oblężniczej, kluczowego elementu ataku na Helmowy Jar, sprawia, że widz wywraca oczami. O głupim jak but, wręcz kuriozalnie niepoważnym antagoniście aż szkoda pisać. To irytujący, rozwydrzony, kapryśny bachor, którego posunięcia nie mają sensu.



Wizualnie też nie jest zbyt dobrze: tła są pustawe, sztuczne, nieraz wręcz brzydkie. Z plusów? Sporo przyjemnej nostalgii, muzyka, wątek Helma, aktorstwo głosowe i... Hera. Nie jest ona, wbrew obawom, postacią anachroniczną, niedopasowaną do świata, jego tonu i samej historii. Jasne, jest zadziorna, odważna, bystra i zdolna, ale nie egocentryczna, nierealnie (w kontekście lore) niezależna, irracjonalnie konfliktowa czy gniewna. To bohaterka, w którą łatwo uwierzyć i z którą równie łatwo sympatyzować.



Niestety, dla mnie to za mało. Ale może wam się spodoba. Lada dzień będziecie mogli się przekonać.