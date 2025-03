Max nieoczekiwanie dodał oscarowy film. Prosto z kin wleciał do streamingu

Właśnie takie niespodzianki lubimy najbardziej. W końcu "Wybraniec" to całkiem dobry film. Opowiada historię Donalda Trumpa, ale w przeciwieństwie do biografii najgorszego sortu, nie bierze na warsztat całego życia swojego bohatera. Ali Abbasi skupia się na wycinku czasu, akcja rozgrywa się na przełomie lat 70. i 80., kiedy to obecny prezydent USA zmienia się z sympatycznego młodego chłopaka w bezwzględnego biznesmena. Jego mentorem staje się prawnik Roy Cohn, który wmawia mu, że zawsze trzeba atakować, atakować i atakować. Nie można też przepraszać, a w razie potrzeby prawem należy manipulować na własną korzyść.



Nominowany za swą rolę do Oscara Sebastian Stan gra Donalda Trumpa bez ironii, bezbłędnie naśladując jego ruchy, mimikę, gesty i przede wszystkim tiki. Kroku dzielnie dotrzymuje mu również nominowany do Oscara Jeremy Strong, wcielający się w Roya Cohna. Ze swoją charyzmą aktor włada ekranową przestrzenią, aż w końcu musi się nieco stonować, uderzyć w niższe nuty, żeby wyolbrzymić bezwzględność głównego bohatera. Bo Ali Abbasi nie krytykuje prezydenta USA, ani go nie ośmiesza. Spogląda na niego raczej z przerażeniem, pokazując jako człowieka, z którym - bez względu na to, co się o nim myśli - należy się liczyć.