Ten serial to wstrząsający obraz tragedii. Obejrzałam true crime od Max

Sprawą interesowały się nie tylko regionalne, ale również krajowe media, a w poszukiwania zaangażowani byli mieszkańcy Evansdale i funkcjonariusze policji. Dla wszystkich było to szokujące i niewiarygodne wydarzenie ze względu na fakt, iż było to jedno z 15 podwójnych porwań w Stanach Zjednoczonych od 1973 r. Początkowo podejrzewano, że dziewczynki zaginęły, jednak prędko stało się jasne, że zostały porwane - rowery dziewczynek, na których jeździły tego dnia, zostały znalezione na brzegu jeziora Meyers, a niedaleko w krzakach znajdowała się należąca do Elizabeth torebka. Mimo że usilnie próbowano podążać tropem dowodów, działania nie przyniosły żadnych rezultatów.