Przed kinową odsłoną sequela z Dwayne’em Johnsonem w roli głównej, warto przypomnieć sobie oryginał z Robinem Williamsem. To jeden z najlepszych filmów przygodowo-familijnych z lat 90. I nie tylko. Któż z nas, grając kiedykolwiek w planszówki, nie wyobrażał sobie kiedyś przeniesienia się prosto do świata, który rozkładamy sobie na stole do gry? A że planszówki to zabawa dla całej rodziny, tak i film "Jumanji" nadaje się do konsumpcji przez wszystkich członków naszych familii. Jest pełen akcji, humoru, przygody i nadzwyczaj dobrych (jak na połowę lat 90.) efektów komputerowych.



Film dostępny jest m. in. w Prime Video i Polsat Box Go.