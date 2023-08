Intrygi, zdrady, wielkie miłości, zwroty akcji. Najpopularniejsze telewizyjne seriale tureckie, które pokochali Polacy

Wystarczył jeden telefon do babci, żeby dowiedzieć się, które tureckie seriale są teraz na topie. Kiedyś było "Wspaniałe stulecie", "Elif" czy "Grzech Fatmagul", ale wraz z zakończeniem emisji, zostały odłożone do lamusa. Oprócz "Elif", bo ona znalazła się w czołówce ulubionych seriali i nadal jest przez babcię wspominana jako "coś wspaniałego". Stare produkcje szybko ustąpiły miejsca nowym – teraz to "Przysięga" i "Zakazany owoc" wiodą prym. I mimo że, jak zostało podkreślone przez moją babcię, czasem twórcy zbyt przeciągają seriale, przez co wleką się one jak ślimaki, to jednak podejrzewam, że i tak usiądzie o konkretnej godzinie przed telewizorem, aby śledzić losy bohaterów i kibicować oczywiście tym dobrym.