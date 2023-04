Netflix posłuchał niezadowolonych widzów. Serwis szykuje gigantyczne zmiany

Wbrew pozorom są to bardzo dobre wieści. Bo choć prawdopodobnie kończy się czas rozpasania serwisów VOD, to w mojej opinii nie potrzebujemy dziesiątek tanich produkcji, a kilka naprawdę świetnych. Większa selekcja na pewno przyczyni się do skoku jakości. Netflix zresztą komunikuje to wprost. Włodarze serwisu zadecydowali bowiem, że zmniejszą liczbę swoich oryginalnych filmów. Wiecie tych co albo dostają Oscary, albo są kolejnymi generycznymi akcyjniakami/komediami romantycznymi ze znaną aktorską twarzą. Oczywiście z przewagą tych drugich.



Oznacza to, że czerwony gigant rozumie, jak daleko oddalił się od swojego marzenia, aby „stać się HBO, zanim HBO stanie się Netfliksem”. I na tym my jako widzowie skorzystamy. Być może serwis doczeka się swojej „Gry o tron”, a nie kolejnego „Wiedźmina: Rodowodu krwi”