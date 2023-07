Netflix zaprasza na bezpłatne warsztaty. Program skierowany jest do pasjonatów z Polski

Krajowa Izba Producentów Audiowizualnych (KIPA) we współpracy z Netfliksem ogłosiła warsztaty, które mają zachęcić młodych ludzi do rozwijania kariery w branży kreatywnej w Polsce. Udział w programie pod hasłem "Nakręć się na przyszłość" jest bezpłatny, a termin nadsyłania zgłoszeń trwa do końca lipca.