Nowe Yellowstone czy polskie Stranger Things? Te seriale Netfliksa aż się proszą, żeby zarwać dla nich nockę

Nowy sezon "Czarnego lustra" to nie była jedyna premiera Netfliksa mijającego tygodnia, ale na pewno ta najważniejsza. Charlie Brooker ponownie pokazuje nam zagrożenia związane z dynamicznym rozwojem technologii. Choć mamy do czynienia z serialem science fiction, jest on niebezpiecznie bliski naszej rzeczywistości. Chociażby w pierwszym odcinku działania firmy oferującej usługi subskrypcyjne, przywodzą na myśl strategię streamingowego giganta (sic!).



Trudno jednak uwierzyć, że po obejrzeniu "Czarnego lustra" ktoś miałby zrezygnować z subskrypcji Netfliksa. Na platformę zmierza bowiem zbyt wiele gorących premier. Już w najbliższą środę mamy przecież dostać zupełnie nową polską produkcję oryginalną. Zwiastuny "Projektu UFO" mogą co prawda przywodzić na myśl "Stranger Things", ale niech was to nie zmyli. Nie mamy w tym wypadku do czynienia z rodzimą podróbką amerykańskiego hitu.