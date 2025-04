Na Netfliksa wpadło kapitalne science fiction. Użytkownicy platformy powinni je pokochać

Science fiction to jeden z ulubionych gatunków użytkowników Netfliksa. Skąd to wiadomo? Spójrzcie na listę najpopularniejszych tytułów dostępnych w naszym kraju. W TOP 10 najchętniej oglądanych filmów aż trzy są fantastycznonaukowe. Subskrybenci chętnie kibicują bohaterom "Jądra ziemi", którzy próbują uchronić naszą planetę przed rozpadnięciem się na kawałki. Podziwiają Vina Diesela, gdy kopie wszystkim tyłki jako tytułowy Bloodshot. I wciąż jeszcze ruszają na przygodę w retrofuturystycznym świecie w najdroższym pełnym metrażu serwisu "The Electric State".



Za chwilę może do nich dołączyć kolejny tytuł, bo przecież oferta skierowana do fanów science fiction na Netfliksie ciągle się powiększa - o produkcje tak oryginalne, jak i na licencji. Jeśli chodzi o te drugie, dosłownie przed chwilą, bo 1 kwietnia, na platformę wpadło "Elizjum", którym miłośnicy gatunku zdecydowanie powinni się zainteresować.