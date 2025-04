W TV nikt nie chciał tego serialu oglądać. Na Netfliksie jest hitem

Żeby Netflix mógł funkcjonować na terenie krajów Unii Europejskiej, co najmniej 30% jego katalogu muszą stanowić produkcje lokalne. Platforma spełnia ten warunek, nie tylko inwestując w produkcje oryginalne, ale też zasilając swoją bibliotekę treściami na licencji, pochodzącymi z danych rynków. Dlatego użytkownicy serwisu w naszym kraju od dawna mogę cieszyć się serialami TVP - np. "Ranczo", "Rodzinka.pl", "Krew z krwi".



Katalog tytułów TVP dostępnych na Netfliksie ciągle się rozwija, ale teraz platforma postanowiła sięgnąć też do zasobów innego polskiego nadawcy. A mianowicie TV Puls. To właśnie na antenie tej stacji w 2017 roku zadebiutował serial "Lekarze na start". Produkcja opowiada o rezydentach, którzy dopiero rozpoczynają swoją karierę. Bohaterowie muszą mierzyć się nie tylko z trudnymi przypadkami medycznymi, ale też własnymi emocjami, relacjami czy wyzwaniami natury osobistej.