Netflix zrobił właśnie znakomitą, krwawą adaptację gry wideo. Już po raz trzeci

Warto dodać, że w przypadku takich cudeniek jak „The Last of Us” twórcy adaptacji - jeden z nich będący zresztą również autorem oryginału - mieli już gotowy znakomity scenariusz, na którym mogli się opierać. W przypadku takiego „Arcane” czy właśnie „Devil May Cry” scenarzyści musieli się trochę napocić - w pierwszym przypadku skryptu w ogóle brak, w drugim, cóż, jest on nieco zbyt prosty i pretekstowy. Ograniczeni settingiem czy pewnymi elementami gier, które w jakiejś formie musiały zostać przetworzone i wpięte w serialową fabułę, mieli pod górkę - ale podołali. I jakkolwiek animacje spod szyldu streamingowego giganta często dowożą, w związku z czym przyzwyczaiły mnie już do pewnego poziomu, tak przyznam, że jestem pod niemałym wrażeniem tego, jak świetny serial udało się utkać z tych fajnych, ale - wybaczcie - głupiutkich materiałów bazowych z trzeciej części cyklu od Capcomu.



„Devil May Cry” Netfliksa to serial z pogranicza urban fantasy i kina akcji, którego twórcą jest Adi Shankar (zgadza się, był też showrunnerem „Castlevanii”), a za produkcję odpowiadają studio tego artysty oraz słynne południowokoreańskie Studio Mir. Fabuła skupia się na historii Dantego - straumatyzowanego w dzieciństwie najemnika i łowcy demonów - który stara się powstrzymać demoniczną inwazję na Ziemię, dowodzoną przez potężną istotę znaną jako Biały Królik. Przy okazji zostaje uwikłany w konflikt z niezwykle sprawną wojowniczką o imieniu Mary oraz rozpoczyna podróż ku samopoznaniu, zgłębiając szokującą prawdę o swoim pochodzeniu i dziedzictwie.