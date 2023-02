Netflix powoli ostudza walentynkową atmosferę. Jednak dla tych, którzy chcą nadrobić romantyczne nowości, warto wrócić do produkcji z zeszłego tygodnia - "U ciebie czy u mnie?" z Ashtonem Kutcherem i Reese Witherspoon, o dwójce przyjaciół, którzy zamieniają się domami czy nowy koreański serial "Love to Hate You" o prawniczce, która nie cierpi mężczyzn i gwiazdorze, który nie ufa kobietom, a jednak sytuacja zmusza ich do tego, aby zaczęli się ze sobą spotykać. Jeśli macie je już za sobą, sprawdźcie najnowsze propozycje Netfliksa na piątek.