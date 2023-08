Interaktywna komedia romantyczna wśród nowości Netfliksa. Co jeszcze wpadło do serwisu?

Wyjątkowa komedia romantyczna z Laurą Marano w roli głównej pozwoli widzowi na całkowite zanurzenie się w romantycznej historii. To właśnie on zdecyduje, kogo wybierze Cami: czy będzie to ustatkowany chłopak? Ten, który odszedł? A może czarujący gwiazdor rocka? Wszystko jest w rękach widzów.