Dlaczego serial "Zabić ból" jest aż tak poruszający? 5 powodów, dla których musisz go obejrzeć

Twórców "Zabić ból" prócz skutków działania leku interesuje też sposób, w jaki stał się tak popularny. Dlatego fabułę uzupełnia kolejna linia narracyjna, poświęcona tym razem młodej przedstawicielce handlowej, która nakłania lekarzy do przepisywania coraz to większych ilości (i coraz większych dawek) OxyContinu. W pewnym momencie nachodzą ją wątpliwości, co do etycznego wymiaru swoich działań. Nie można jednak tego samego powiedzieć o jej współpracownikach i - przede wszystkich przełożonych. Kryzys opioidowy ma tu konkretne, ludzkie twarze. I to nie wyjęte z teorii spiskowych postaci na miarę tej granej przez Grażynę Szapołowską w "Botoksie". Głównym czarnym charakterem jest Richard Sackler. Nie tylko wymyśla on OxyContin, ale też naciska na jego agresywny marketing. Stoi za wszystkimi machlojkami, przekupstwami urzędników państwowych i kłamstwami, jakimi Purdue Pharma karmi opinię publiczną. Dzięki urokowi wcielającego się w niego Matthew Brodericka pokochacie go nienawidzić.