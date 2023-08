Oto on: udany brytyjski thriller od Netfliksa! Zapragniecie poznać odpowiedź na to pytanie

W "Kim jest Erin Carter?" zdecydowanie lepiej wypada pierwsza połowa. Po pierwsze: udaje się jej igrać z oczekiwaniami widza. Od początku domyślamy się, że bohaterka jest kimś w pewnym sensie niebezpiecznym; oczekujemy pierwszej konfrontacji, licząc na starcia w stylu wszystkich tych pochodnych "Johna Wicka" z ostatnich kilku lat, takich jak, dajmy na to, "Gunpowder Milkshake", "Nikt", "Kate" - i tak dalej. Nic z tego!



Może was to rozczaruje, ale tym razem nie doświadczycie przerysowanych pojedynków złożonych z tanecznych choreografii, podczas których Carter bezwzględnie łoi tyłki rzeszom przeciwników. Tu każde starcie ma swoją wagę, każdy cios wybija z rytmu; rani, przewraca, rozprasza. Jasne, nie ma mowy o stuprocentowym realizmie, dotarłem jednak do momentu, w którym tego typu znacznie bardziej wiarygodne sekwencje bójek - takie, w których bohaterki czują konsekwencje każdego uderzenia - potrafią zaskoczyć i... wzmóc zainteresowanie. Odświeżyć formę. Trochę mi tego brakowało.



Na ten i kilka innych sposobów „Carter” nawiązuje do bardziej analogowej tradycji gatunku. Szybko zaczyna snuć przed nami swoją podejrzanie niepretekstową opowieść: to coś więcej niż kolejna historia o zemście czy prostej chęci odpokutowania za błędy przeszłości. Erin Carter chce zapewnić córce dobre dzieciństwo i stabilność, której sama nigdy nie miała. Daje z siebie wszystko w każdej sferze życia. W miniserii nie brakuje zatem elementów bardziej obyczajowych - od dramatu aż po momenty bardziej komediowe. Co ważne, wcale nie zakłócają one warstwy czysto sensacyjnej.