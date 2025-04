Orange dla fanów widzów i seriali. Sprawdzamy telewizję, streamingi, VOD i sprzęt dla kinomanów

Przejdźmy do szczegółów. Wspomniany Extra TV to nowy pakiet (obejmujący światłowód do 8 GB/s), który w jeszcze niższej cenie łączy kilka poprzednich, mniejszych pakietów telewizyjnych. Możemy zatem wybrać pełniejszą, łączoną opcję w korzystniejszej cenie (jedna z promocji gwarantuje aż 12 miesięcy bez opłat - za moment do tego przejdziemy).



Co ważne: Extra TV to cała masa kanałów - od publicznych TVP, TVN itp., aż po stricte filmowo-serialowe: Kino Polska, Paramount Channel, Ale kino+, FX, Epic Drama, kanały Disneya, Comedy Central, Cartoon Network i wiele, wiele innych. Pełną listę kanałów znajdziecie tutaj - dodam tylko, że miłośnicy sportu też będą mieli co oglądać (dostęp do transmisji m.in. Bundesligi, La Liga, Serie A, czy Ligue 1, zawodów żużlowych czy wyścigów Formuły 1).



Jak skorzystać z Extra TV? Wystarczy podpisać odrębną umowę na 24 miesiące w cenie 35 zł/mies. lub na czas nieokreślony z opłatą 40 zł/mies. Tymczasem wykupując Extra TV razem ze światłowodem lub z pakietem światłowód z abonamentem komórkowym, zyskamy wszystkie te usługi za 0 zł przez okrągłe 12 miesięcy (jeśli zdecydujemy się na światłowód do 8 Gb/s) lub przez pół roku (prędkości do 600 Mb/s, 1Gb/s lub 2 Gb/s). Szczegóły oferty wiosennej znajdziecie tutaj.



Wspominałem też o serwisach streamingowych. No właśnie: Orange wprowadził jeszcze jedną nowość. Chodzi o Netflix w planie Podstawowym przez 3 miesiące w prezencie ze światłowodem z umową na 24 miesiące (można to też połączyć z powyższą promocją na Extra TV, no i extra). Tej platformy nie trzeba chyba nikomu przedstawiać - to najpopularniejsza w Polsce i na świecie biblioteka filmów i seriali, każdego tygodnia uzupełniana o nowe tytuły oryginalne lub na licencji.