Orlando Bloom w zaskakującej roli. Gwiazdor "Władcy pierścieni" niedługo wejdzie na ring bokserski

To będzie nie lada gratka dla fanów Orlando Blooma. Aktor znany z takich produkcji jak m.in. "Władca pierścieni " oraz "Piraci z Karaibów" rolą w najnowszym thrillerze psychologicznym "The Cut" zaskoczy niejednego fana lub fankę. Będzie to zupełnie inna kreacja, niż do tej pory, gdyż Orlando w nowym filmie wejdzie na... ring bokserski.