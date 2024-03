Oscary 2024: kiedy i gdzie obejrzeć na żywo w VOD?

Eksperci z The New York Times przewidują, że najwięcej statuetek może powędrować do produkcji Christophera Nolana - film został przez nich wytypowany w niemal wszystkich kategoriach. Według nich "Barbie" ma szansę na Oscara jedynie w dwóch kategoriach: najlepsza scenografia i najlepsza piosenka. Powody do radości może mieć także Lily Gladstone - być może to właśnie ona opuści Dolby Theatre z Oscarem za rolę w filmie Martina Scorsesego, "Czas krwawego księżyca". Na ten moment to jedynie spekulacje - zwycięzcy zostaną wyłonieni już w tę niedzielę, a całą galę będzie można obejrzeć na żywo w VOD.