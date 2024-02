Nowy film na Amazonie jest dla wszystkich, których mierzi polityczna poprawność

Ja wiem, że w czasach, gdy polityczna poprawność jest ważniejsza od artystycznych wartości, na hasło "wątki rasowe" wszyscy dostajemy drgawek. Główny bohater "Amerykańskiej fikcji" również. Dlatego nie może znieść widoku swoich książek w dziale literatury afroamerykańskiej. Trafiły tam tylko z powodu koloru skóry Theoloniousa "Monka" Ellisona, bo przecież rasa nie odgrywa w nich żadnej roli. Z tego właśnie powodu nikt nie chce wydać jego nowej powieści, zręcznie napisanej reinterepretacji "Persów" Ajschylosa. Dla branżowych decydentów okazuje się bowiem niewystarczająco "czarna".



Co właściwie znaczy określenie "czarna"? Scenarzysta i reżyser Cord Jefferson nie udziela jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. Zamiast tego dowiecie się od niego, że współczesna kultura wcale tak dobrze w różnorodność nie potrafi. "Amerykańska fikcja" to właściwie pełnometrażowa wersja żartu z reprezentacji rasowej w "Wiadomościach bez cenzury". Monk może być wręcz postrzegany jako starsza wersja czarnoskórego chłopaka, poszukującego w nich drogi do biblioteki. To intelektualista wywodzący się z rodziny lekarzy. On zresztą sam jest doktorem, tylko literatury angielskiej, więc, jak stwierdza jego brat Cliff, przydaje się co najwyżej do rozbioru logicznego zdania.



