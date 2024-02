Przy tym filmie palma to odbije widzom. Z nudów

Być może moje oczekiwania względem "Anatomii upadku" wyśrubował deszcz nagród ze Złotą Palmą w Cannes na czele. Obejrzałem jednak film co najwyżej w porządku, niezasługujący na te wszystkie ochy i achy. Jest bowiem nadęty, przeintelektualizowany i - co najgorsze - snuje się w nieskończoność. Przecież tandetne transfokacje mają wprowadzać nieco humoru, zapewniać chwile rozluźnienia i rozładowywać napięcie, którego Triet zapomniała najpierw zbudować. I to jest najlepszy dowód na to, że to produkcja zbyt wycyzelowana, aby okazała się skuteczna.



Premiera "Anatomii upadku" 23 lutego w kinach. Do tego czasu film można zobaczyć na pokazach przedpremierowych.