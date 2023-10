Na-young mieszka już w Ameryce i próbuje swych sił jako pisarka. Na warsztatach artystycznych poznaje Arthura, z którym w końcu bierze ślub. I wtedy - znowu 12 lat później - w jej życiu ponownie pojawia się ae Sung. Bo "Poprzednie życie" to film opierający się na gdybaniu. Cała opowieść sprowadza się do rozmów. Bohaterowie gadają, gadają i gadają. Praktycznie nie robią nic innego, tylko gadają i zastanawiają się "co by było gdyby?". To pytanie wraca tu co chwilę niczym bumerang. Zadają je sobie uczestnicy miłosnego trójkąta, jak i obserwujący jego rozwój widzowie.