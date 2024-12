Jeśli - ponownie powołując się na słowa Hitchcocka - opowieść jest tak mocna, jak jej czarny charakter, to "Paryż w ogniu: Paris Has Fallen" zmiata z powierzchni ziemi z mocą C4. Jacob Pearce to nie pierwszy lepszy terrorysta. To były żołnierz - złamany i oszukany przez własny kraj. Nie da się przekupić ani udobruchać, przez co okazuje się wyjątkowo niebezpiecznym przeciwnikiem. Zaślepiony chęcią zemsty nie cofnie się przed niczym, aby odpowiedzialni za jego krzywdę politycy ponieśli srogą karę. Z każdym kolejnym odcinkiem atmosfera się zagęszcza, a adrenalina nie spada ani na moment.