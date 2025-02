Błagania fanów wysłuchane. Pitbull przyjedzie do Polski w 2025 roku. Kiedy?

Polscy fani wielokrotnie błagali artystę, aby w ramach trasy koncertowej przyjechał również do Polski i wygląda na to, że ich prośby zostały wysłuchane. Pitbull ogłosił trasę koncertową Party After Dark Tour, podczas której w roli gościa specjalnego wystąpi wielokrotnie nagradzany Grammy artysta dancehall/reggae - Shaggy. Artysta odwiedzi Wielką Brytanię i Europę, w tym również Polskę. Pitbull zagra w Krakowie.