Dzień Dziecka z Polsat Box. Dostępnych jest aż pięć kanałów za darmo

Wspomniane kanały dostępne są w technologii satelitarnej, kablowej IPTV, ale również mobilnie w aplikacji Polsat Box Go. To jeszcze nie wszystko, gdyż na stronie Polsat Box dostępne są do pobrania książeczki z zadaniami, które rozwijają kreatywność i wyobraźnię. Dzień Dziecka można świętować z Polsatem do końca czerwca. Warto dodać, że kanały będę dostępne bez dodatkowych opłat aż do 30 czerwca 2023 roku.