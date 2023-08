Poza wymienionymi obrazami w Polsat Box Go obejrzeć będzie można również inne popularne i nagradzane produkcje Sony: m.in. komediodramat z Tomem Hanksem w roli głównej „Mężczyzna imieniem Otto”, ekranizację powieści Stiega Larssona „Dziewczyna z tatuażem” i inne znane oraz lubiane obrazy z serii „Bad Boys”, „Resident Evil”, „Księżniczka łabędzi”, „Angry Birds”, „Spider-Man” (we wszystkich odsłonach). W Polsat Box Go widzowie mogą też sięgnąć po takie klasyki wytwórni, jak m.in. "Przyczajony tygrys, ukryty smok", "Faceci w czerni", "Maska Zorro" oraz "Legenda Zorro". Warto dodać, że filmy oferowane są w opcji jednorazowego wypożyczenia: nowości w cenie 18 zł i 15 zł, natomiast znane i lubiane klasyki za jedyne siedem złotych.