Ważne jest dla nas to, aby artyści kalibru Seana Penna nie tylko uznali przerażającą rzeczywistość, którą przedstawiamy, ale także wnieśli swój głos. Podkreśla to znaczenie ekobójstwa w Ukrainie. Każda kula, każdy fragment rakiety i każda kropla zanieczyszczonego paliwa, skażająca naszą ziemię, reprezentuje wolno działającą broń chemiczną, niszczącą nasz ekosystem. Sean Penn był naocznym świadkiem sytuacji na Ukrainie, co sprawia, że nie trzeba go przekonywać o znaczeniu tego tematu. Należy do wybranej grupy gwiazd, które całym sercem wspierają sprawy, w które wierzą i są gotowe do działania

wyjaśniają twórcy nowego filmu.