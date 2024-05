Pamiętacie serial „Niania”? Kultowa produkcja TVN-u teraz jest dostępna w streamingu

Oryginalna wersja tytułu „The Nanny” była nadawana przez amerykańską stację CBS od 1993 do 1999 roku. Łącznie doczekała się aż sześciu sezonów. Produkcja ta w krótkim czasie zebrała ogromną rzeszę fanów. Nic więc dziwnego, że trafiła do telewizji w ponad 90 krajach. Polska nie pozostała w tym temacie w tyle. W 2005 roku na antenie TVN zadebiutował pierwszy odcinek serialu „Niania”. Wcielająca się w tytułową rolę Agnieszka Dygant skradła serca widzów praktycznie od razu. Urzekła wszystkich barwną osobowością, niebanalnym poczuciem humoru oraz dość naiwnym, ale zabawnym podejściem do życia. Na ekranie towarzyszył jej oczywiście Tomasz Kot, który odgrywał Maksymiliana Skalskiego. Był od obiektem pożądania swojej pracownicy. To właśnie ich miłosne perypetie wprawiały publikę w błogi i wesoły nastrój. W serialu nie zabrakło również innych genialnych w swojej prostocie kreacji aktorskich. Trzeba przyznać, że ten tytuł miał coś w sobie, więc absolutnie nie dziwi fakt, że fani mocno ubolewali, gdy się zakończył.