Z kolei od 21 lutego można oglądać już 22. sezon "Family Guy: Głowa rodziny. To historia Petera Griffina i jego nietypowej rodziny mieszkającej w fikcyjnym mieście Quahog, Rhode Island. Peter jest niezwykle niezdarnym i często infantylnym głową rodziny. Jego żona, Lois, stara się zachować spokój i porządek w domu, choć czasem musi zmierzyć się z ekscentrycznymi pomysłami Petera. Para ma trójkę dzieci: nastolatkę Meg, która często czuje się niewidoczna i niezrozumiana, Chrisa, który jest nieco naiwny i lubi poświęcać czas na oglądanie telewizji, oraz Stewie'ego, niemowlęcego geniusza o skłonnościach do eksperymentowania i planowania podboju świata. W domu rodziny Griffinów znajduje się również gadający pies Brian, który jest inteligentny i kulturalny, pełniący rolę towarzysza Petera oraz często komentującego wydarzenia wokół siebie. Serial jest znany z absurdalnego humoru, satyrycznych odniesień do kultury popularnej oraz odważnych i czasem kontrowersyjnych tematów podejmowanych w poszczególnych odcinkach.