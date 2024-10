Polska płyta pokryła się diamentem w dniu premiery. To pierwsza taka sytuacji w historii

Gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta. Podczas gdy muzycy prześcigają się w coraz to bardziej wymyślnych formach, nowatorskich zabiegach muzycznych i oryginalnych kompozycjach, by ich albumy pokryły się platyną, na scenę wkroczył ktoś, kto niespodziewanie osiągnął to w moment. I to dosłownie - płyta Skolima, twórcy disco latino, stała się diamentowa po zaledwie jednym dniu od premiery.