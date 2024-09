Lady Gaga, Smoleńsk i Joker. Te 3 rzeczy połączyła nowa płyta artystki

Oczywiście obraz malowany w XIX wieku symbolicznie zapowiadał losy I Rzeczpospolitej, a sam Stańczyk był symbolem rozsądku, którego nie wykazywali władcy i możni ówczesnego państwa. Choć nie mam wątpliwości, że Lady Gaga doskonale zna historyczne tło obrazu (i miejmy nadzieję dzieje I Rzeczpospolitej), to z całą pewnością wątek błazna na okładce jej płyty jest symboliczny.



Joker, podobnie jak literacko rozumiany Stańczyk, jest błaznem, ale właśnie to jego błazeństwo pozwala mu na więcej. Może mówić rzeczy, których boją się powiedzieć inni. Stańczyk może rzucić królowi prawdę między oczy, a Joker wykrzyczeć, jak szkodliwe są nierówności społeczne i jak tragiczne konsekwencje może mieć ignorowanie przez państwo najbardziej pokrzywdzonych przez los.



Obraz Jana Matejki od 16 października będzie można oglądać w Luwrze na wystawie „Figures of the Fool”, która poświęcona jest przedstawieniom błazna w sztuce.