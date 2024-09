Justin Bieber i jego Diddy Song to fake. Nie dajcie sie nabrać

Brzmi jak młodszy Justin, to pewnie wyciek ze studia, a nagrano to z 10 lat temu... Banger!



Niemożliwe, żeby to było AI - za czyste.



AI czy Justin, wszystko jedno, to i tak banger.



AI powinno zostać odstawione na bok. Nie wiemy już, co jest prawdziwe, a co nie.



To musi być AI.



Jeśli to fake, to łał - lirycznie głębokie, wpada w ucho, Łamie serce Prawdziwe czy fałszywe, ta piosenka ma silny przekaz.



Jak można się na to nabrać? Przecież to nie może być prawdziwe.



To AI, Bieber nigdy nie napisał takiej piosenki.



Już wiem, że to AI, ale czy on nie nagrał niczego podobnego w przeszłości? Czy już wariuję?