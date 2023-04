Lubisz Spotify? To zapłacisz drożej. Subskrypcja ma podrożeć jeszcze w tym roku

Podwyżki cen bombardują nas z każdej strony. Tym razem zdecydował się na to także Spotify, gigant wśród muzycznych platform. Na ten moment mowa jest o zmianie cennika w USA, jednak kwestią czasu jest to, kiedy wyższe ceny subskrypcji pojawią się w Polsce.



Mimo że na początku roku pojawiła się informacja o zanotowaniu przez firmę strat związanych z wyższymi kosztami reklamy, utrzymaniem personelu i zmianami kursów walut, CEO Daniel Ek zapewnił, że Spotify zamierza skupić się na rozwijaniu serwisu poprzez szybkość i wydajność, ale nie za wszelką cenę.