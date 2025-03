Na TVP obejrzysz jeden z najlepszych filmów science fiction ostatnich lat. Seans obowiązkowy

Film „Ona” to prawdziwy fenomen. Powiedzieliśmy o nim, że to raczej kino subtelne. Takie, co się nie narzuca, a jednocześnie zostawia z nieodpartym wrażeniem, że nic już nie jest takie samo. To zasługa nie tylko świetnego, nagrodzonego Oscarem scenariusza, ale też bardzo przekonującej kreacji Joaquin Phoenixa.



Film opowiada o facecie żyjącym w niedalekiej przyszłości, który jest właśnie po bolesnym rozstaniu. Chcąc uciec przed samotnością pobiera aplikację ze sztuczną inteligencją, która służy właśnie do randkowania. Szybko okazuje się, że mężczyzna doskonale odnajduje się w tej relacji. Czy jednak można mówić o tym, co ich łączy jako o miłości?



Film z każdą kolejną minutą, z każdym kolejnym dniem tego dziwnego romansu ujawnia, w jakim świecie przyszło żyć bohaterowi. Jest to rzeczywistość nowych technologii, które uzupełniają życie w przestrzeniach, które wcześniej były zarezerwowane dla ludzi z krwi i kości. Te protezy okazują się nad wyraz skuteczne i jest w tym pewien smutny realizm.