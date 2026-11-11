VisionQuest domyka trylogię, ale co z 2. sezonem?

„VisionQuest” zakończył właśnie zgodnie z planem swój debiutancki sezon, ale tak naprawdę to była już trzecia seria takiej nieformalnej trylogii. Nowy serial Marvela, którego showrunnerem jest Terry Matalas, okazał się bezpośrednią kontynuacją „WandaVision” oraz „To zawsze Agatha”. W centrum był tu oczywiście Vision (Paul Bettany), ale sporo uwagi poświęcono również jego magicznie ocalałemu potomkowi Tommy’emu (Ruaridh Mollica), ocalonemu od wydawałoby się pewnej zguby Ultronowi (James Spader) oraz genezie sztucznej inteligencji w MCU.

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Warto dodać, że produkcja w finale domknęła wszystkie rozgrzebane dotychczas wątki, dając widzom oraz bohaterom katharsis. Złoli pokonano, końcowi świata udało się zapobiec dzięki sile przyjaźni, a Vision się odrodził już w pełni, jednocześnie odzyskując nie jedno swoje dziecko, tylko dwóch synów: zarówno Tommy’ego, jak i Billy’ego (Joe Locke z „To zawsze Agatha”). Jednocześnie mamy masę otwartych furtek pod kontynuację lub wręcz… kilka kontynuacji.

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A czy jest w ogóle szansa na 2. sezon „VisionQuest”?

Tego nie wie nikt - poza może Kevinem Feige’em, od którego w pełni to też nie zależy - bo w obecnych czasach nawet ogromny sukces produkcji nie gwarantuje, że dostanie zielone światło na dalszy ciąg. Widzieliśmy to w przypadku „Wonder-Mana”, który zdobył uznanie krytyków oraz widzów, a został skasowany przez krawaciarzy z łapą na forsie i to pomimo że dostał zamówienie na 2. sezon.

W przypadku „VisionQuest” sytuacja jest przy tym nieco inna, bo od początku zakładaliśmy, że to miniseria wieńcząca trylogię, podobnie jak dwa poprzedzające go seriale, ale… Disney+ zrobił nam numer. Platforma reklamowała ostatni, ósmy odcinek jako „finał sezonu”, tj. „season finale”, a nie „finał serialu”, czyli „series finale”. Biorąc jednak pod uwagę los „Wonder-Mana”, ostudźmy entuzjazm.

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Na ten moment ani Terry Matalas, ani szefowie Marvel Television i Marvel Studios nie wspominają o 2. sezonie „VisionQuest”. Fabularnie na takowy przestrzeń niby jest, natomiast sam uważam, że lepiej te postaci by wypadły w innych produkcjach - czy to w ramach cameo, czy to w ramach pełnoprawnego występu w zupełnie nowej produkcji. I mam pomysł, jak takowa mogłaby wyglądać.

Kolejnym serialem o Visionie i jego bliskich powinno być „Children’s Crusade”

„WandaVision” było kroniką powstania i rozpadu nietypowej rodziny, a w „Doktorze Strange’u 2” obserwowaliśmy upadek Wandy Maximoff (Elizabeth Olsen). „To zawsze Agatha” pokazało nam z kolei dalsze losy jednego z jej synów, podczas gdy w „VisionQuest” poznaliśmy nową inkarnację drugiego z bliźniaków oraz powrócił tu poszukujący tożsamości syntezoid. Teraz, po finale, familia jest niemal w komplecie!

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Oczekiwałbym od Marvela, że w kolejnej produkcji Vision wraz z dziećmi wyruszy na poszukiwania Wandy. Co prawda, jak sam przypomniał w serialu, ta się „ugięła pod naporem góry”, ale fani są przekonani, iż ta nie zginęła, tylko w ostatniej chwili się teleportowała do… Pustki na Krańcu Czasu (do której, jak wiemy z „Deadpool i Wolverine” trafiły szczątki świątyni Chthona, czyli miejsca, gdzie widzieliśmy kobietę ostatnio).

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Marvel Television mogłoby zdecydować się na ekranizację serii komiksowej „Children’s Crusade”, w której Billy i Tommy Maximoffowie poszukiwali matki. Dałoby się to połączyć przy tym w MCU z serią o potomkach Avengersów i wydać produkcję pod tytułem „Young Avengers” (do tej drużyny chłopcy należeli w komiksach) lub „Champions” (co jest nazwą innej grupy młodych bohaterów).

Billy i Tommy mogą szukać matki w MCU z pomocą takich postaci jak:

Kamala Khan (Ms. Marvel);

Kate Bishop (młodsza Hawkeye);

Cassie Lang (córka Ant-Mana);

America Chavez (zna już Wandę!);

Eli Bradley (wnuk czarnego Kapitana Ameryki);

Jean Grey (mutantka z ostatniego Spider-Mana grana przez Sadie Sink);

Riri Williams (Ironheart związana paktem z Mephisto);

Skaar (nieco zapomniany syn Hulka);

Love (przybrana córka Thora);

Morgan Stark (córka Iron Mana);

Iron Lad (młody wariant Kanga Zdobywcy).

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Młodzież pod swoje skrzydła, podobnie jak w komiksach, mógłby wziąć Vision. Serial lub film poświęcony poszukiwaniom jego ukochanej mógłby zostać przy tym wydany między „Avengers: Doomsday” oraz „Avengers: Secret Wars” i rozgrywać się na Battleworldzie, którym zapewne będzie zlepek ocalałych części różnych wszechświatów uratowanych po rozpadzie multiwersum właśnie w Pustce na Krańcu Czasu.

K.E.V.I.N.-ie drogi, no to się przecież samo pisze!

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PS A co z Ultronem? Ten w finale nie zginął, tylko uciekł i przynajmniej na chwilę zahamował swoje mordercze zapędy. W jego przypadku spodziewam się, iż pojawi się wraz z Jocastą, którą w jakiś sposób przywróci do życia, w ramach powstającego w bólach „Armor Wars”, czyli produkcji o uratowanym z rąk Skrulli Jamesie Rhodesie (War Machine).

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