Wielki restart Marvela po Avengers 6. W jaki sposób do niego dojdzie?

Od pewnego czasu wiemy, że po „Avengers: Secret Wars” Marvel Studios planuje reset całego MCU i recasting wielu znanych postaci - takich jak Kapitan Ameryka czy Iron Man. Dzięki temu twórcy będą mogli ustanowić nowe reguły tego świata i uporządkować go z myślą o kolejnej sadze Kinowego Uniwersum Marvela. Teraz poznaliśmy kilka nowych, interesujących informacji dotyczących tej rewolucji. 

Michał Jarecki
mavel reset uniwersum restart reboot mcu filmy seriale avengers
„Avengers: Secret Wars” zamknie znane nam Kinowe Uniwersum Marvela, czyli MCU. Po tym olbrzymim filmowym wydarzeniu Kevin Feige planuje wielki restart. Oznacza to nowe wersje znanych bohaterów i złoczyńców - całą serię powrotów obejmujących również te postaci, które zginęły w dotychczasowych produkcjach. Co więcej - pewne wydarzenia, które znamy z MCU, mogą rozegrać się raz jeszcze w zupełnie inny sposób.

Jak podaje sprawdzony Alex Perez („The Cosmic Circus”), w „Secret Wars” nowa Ziemia-616 połączy elementy wielu równoległych rzeczywistości (m.in. 828, 1610), tworząc jedną „główną” linię czasu. Nie jest to świeży pomysł. Gdy „Avengers 5” miało być jeszcze zatytułowane „Dynastia Kanga”, jednym z wielkich fabularnych twistów obrazu miało być ujawnienie, że Ziemia z MCU to wcale nie Ziemia-616, jak wszyscy zakładali - włącznie z bohaterami - lecz jej zmieniona przez Kanga z „Lokiego” (Tego, Który Trwa) wersja. Usunął on wielu herosów, którzy pierwotnie mieli na Ziemi-616 istnieć - włącznie z mutantami (X-Meni) oraz Fantastyczną Czwórką. Ta ziemia to Earth Prime. 

Marvel: wielki reset po Avengers: Secret Wars. Nowe szczegóły

Według Pereza koncept i tak ma zostać wykorzystany - reset sprowadzi świat do oryginalnej Ziemi-616 i sprawi, że Avengers, X-Men i Fantastyczna Czwórka będą jej częścią od zawsze, jak gdyby istnieli tam razem od początku. Jak wiemy, wcześniej nie było to możliwe ze względu na podział praw autorskich między studiami; problemem pozostaną jedynie postacie należące do Sony, takie jak Spider-Man i powiązana z nim ekipa.

Inspiracją dla twórców są historie Jonathana Hickmana - „Time Runs Out” oraz właśnie „Secret Wars” z 2015 r. Kluczowe role odegrają tu inwazje międzywymiarowe i załamanie multiwersum. Możemy zatem mieć nadzieję, że ten męczący już motyw wieloświatów zostanie zamknięty lub odsunięty na dalszy plan.

Powinniśmy też spodziewać się długiej listy recastingu, czyli angażowania nowych artystów do ról znanych postaci, m.in. właśnie ikonicznych Kapitana Ameryki czy Iron Mana. Na razie potwierdzono, że w MCU pozostanie Scarlet Witch (Elizabeth Olsen) - powinna zatem wrócić na ekrany po „Secret Wars”. Ponoć jak na razie również Thor będzie miał twarz Chrisa Hemswortha.

Jakkolwiek głównym zagrożeniem pozostaje Doktor Doom, postać Kanga nie jest jeszcze definitywnie skreślona i może w przyszłości powrócić. Po resecie możliwy jest również powrót takich antagonistów jak Red Skull, Zemo, Strucker czy Viper. Wiadomo także, że Kingpin w przyszłości zmierzy się ze Spider-Manem (choć kwestie prawne komplikują jego udział w filmach).

Nowy Jork czeka wojna z gangiem Kingpina po serialu „Daredevil: Odrodzenie” i specjalnym filmie z Punisherem. W planach jest również powrót Defenders: Jessiki Jones, Luke’a Cage’a i Iron Fista, którzy w fabule ukrywają się przed światem. Ważną rolę odegrają też Doctor Strange i Clea, którzy zajmą się naprawą pęknięć w rzeczywistości prowadzących do „Secret Wars”. W Mrocznym Wymiarze czas płynie inaczej, co oznacza, że Strange przeżył znacznie więcej niż reszta świata.

Tymczasem widowisko „Avengers: Doomsday” jest już na półmetku produkcji. Film reżyserują bracia Russo, a scenariusz tworzy Stephen McFeely - wieloletni współpracownik reżyserów - wspólnie z Michaelem Waldronem, twórcą i głównym scenarzystą świetnego serialu „Loki”.

Premiera zaplanowana jest na 18 grudnia 2026 r., tymczasem „Secret Wars” zobaczymy rok później - 17 grudnia 2027 r. 

Avengers: Doomsday - obsada

Obsada nadchodzącego hitu prezentuje się imponująco:

  • Robert Downey Jr. - Doctor Doom,
  • Paul Rudd - Ant-Man,
  • Simu Liu - Shang-Chi,
  • Tom Hiddleston - Loki,
  • Florence Pugh - Yelena Belova,
  • Danny Ramirez - Falcon,
  • Sebastian Stan - Bucky Barnes,
  • Winston Duke - M’Baku,
  • Chris Hemsworth - Thor,
  • Letitia Wright - Black Panther,
  • Tenoch Huerta Mejía - Namor,
  • Anthony Mackie - Kapitan America,
  • David Harbour - Red Guardian,
  • Wyatt Russell - U.S. Agent,
  • Hannah John-Kamen - Ghost,
  • Ian McKellen - Magneto,
  • Patrick Stewart - Profesor X,
  • Rebecca Romijn - Mystique,
  • James Marsden - Cyklop
  • Kelsey Grammer - Bestia,
  • Alan Cumming - Nightcrawler,
  • Channing Tatum - Gambit,
  • Pedro Pascal - Reed Richards,
  • Vanessa Kirby - Sue Storm,
  • Joseph Quinn - Johnny Storm,
  • Ebon Moss-Bachrach - Ben Grimm,
  • Lewis Pullman - Sentry,
  • Ryan Reynolds - Deadpool.
18.08.2025 14:17
