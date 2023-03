Gdzie obejrzeć film "W trójkącie"? Nominowana do Oscara produkcja wreszcie na VOD

Zarówno Ruben Ostlund, dwukrotnie nagrodzony Złotą Palmą, jak i jego scenariusz oraz film "W trójkącie" znaleźli się na liście nominowanych do Oscara. Mimo że Ostlund z prestiżowej gali filmowej wyszedł z pustymi rękoma, film "W trójkącie" został uznany przez wielu krytyków jako film przełomowy. O satyrycznym wydźwięku oraz tematyce, w której będzie poruszała się produkcja, może nam co nieco powiedzieć już sama oryginalna tytułowa fraza "triangle of sadness", oznaczająca miejsce między nasadą nosa a skroniami, w które zwykle wstrzykuje się botoks.