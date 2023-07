Inkluzywna i kobieca marka mówi: kobieto, ogól twarz. Musiałam przeczytać to 2 razy

Your KAYA to polska marka, która na początku swojej działalności sprzedawała organiczne produkty menstruacyjne, jak podpaski, tampony czy chusteczki do higieny intymnej. Your KAYA walczy ponadto o normalizowanie tematu okresu - niedawno pojawił się spot, promujący nową kampanię społeczną marki, która pokazuje, że menstruacja nie jest powodem do wstydu, a środki higieniczne nie powinny być przekazywane jak nielegalne substancje. Your KAYA rozszerzyła później swoją ofertę o viralowy produkt, jakim jest olejek intymny, a także o krem do golenia, dezodorant pod pachy (i pod biust) czy innego rodzaju dermokosmetyki.